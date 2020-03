Diz ainda que as câmaras vão captar apenas imagens, e não som, “as quais serão visualizadas pelo operador da aeronave no ‘hardware’ próprio do equipamento e são transmitidas em tempo real para o Centro Integrado Nacional de Gestão Operacional do Comando Operacional da GNR em Lisboa, onde são também visualizadas”.

No parecer, a CNPD lembra que a lei define que a utilização dos ‘drones’ só pode ocorrer em algumas situações, como para garantir a segurança de pessoas e bens, e a prevenção da prática de crimes, em locais onde exista razoável probabilidade da sua ocorrência.

“Todavia, o presente pedido de utilização de câmaras de vídeo portáteis apresenta a especificidade de as mesmas estarem acopladas ou integradas no RPAS – em Veículos Aéreos Não Tripulados – potenciando o impacto dessa utilização sobre a vida privada das pessoas e a sua liberdade de deslocação”, afirma no parecer.

A comissão lembra ainda, no documento, a posição que tem defendido sobre o uso destas câmaras, baseada numa ponderação entre os interesses da videovigilância e a restrição de direitos das pessoas, mas reconhece que o estado de emergência, como o que o país atravessa, é fundamento para o seu uso.

“A suspensão parcial da liberdade de deslocação e fixação no território nacional, bem como a autorização de reposição de fronteiras assim decretada, vem permitir a adoção das medidas de polícia adequadas, necessárias e proporcionais à prevenção e combate à epidemia em termos constitucionalmente enquadrados, servindo para legitimar a utilização de câmaras por recurso a RPAS na medida em que a mesma se revele adequada, necessária e não excessiva àquelas finalidades”, adverte no parecer.

Por fim, a CNPD adverte ainda o MAI de que o pedido de parecer à comissão “é omisso quanto à garantia dos direitos de acesso e de eliminação dos titulares dos dados”, recomendando que seja garantido este direito de acesso, “ainda que porventura condicionado com fundamento em concretas circunstâncias”.

O cordão sanitário em Ovar, desde 17 de março, é uma das medidas resultantes do estado de calamidade decretado no concelho, onde se regista disseminação comunitária do novo coronavírus, ainda numa altura em que o país não estava em estado de emergência.