"Receio todos temos, mas temos de transitar, não podemos parar a vida por consequência disso, temos de ter cuidado, mas parar a vida não", disse, em declarações à Lusa, Cristiani Chanea, natural do Brasil, e que se prepara para viajar para o Rio de Janeiro, onde se encontra a sua mãe doente.

Cristiani Chanea, à semelhança da generalidade das pessoas que, esta manhã no aeroporto Francisco Sá Carneiro se prepararam para zarpar para outros destinos, está, aparentemente, "tranquila".

"Procuro não espirrar perto de ninguém, nem falar muito perto, lavar muito as mãos com álcool gel", afirma, adiantando que os filhos já não vão às aulas e que, no seu emprego, que é na área da restauração, estão a existir algumas “restrições".

"No trabalho está restrito. Temos de usar máscara, a higiene é a máxima possível, os restaurantes estão a fechar e trabalhar mais com o 'take away', é a forma que vamos ter de enfrentar mais esta", admitiu.

Se, por um lado, o emprego de Cristiani Chanea está "restrito", já o de Érica Pereira, também natural do Brasil, não é, para já "garantido".

Érica veio trazer os pais ao aeroporto. Apesar de não ir viajar, precaveu-se. Está de máscara e na sua mala transporta um frasco de álcool gel.

"Ando com álcool em gel, tenho álcool dentro do carro e não cumprimento as pessoas. Não por falta de educação, mas por medo", admitiu a jovem, que tem ficado em casa, juntamente com o filho de 3 anos.