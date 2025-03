Diogo Beja assumiu ser germofóbico. O locutor da Rádio Comercial é obcecado por germes e por desinfetar as mãos.

No episódio mais recente do podcast 'Dos Pés à Cabeça', do Grupo Lusíadas Saúde, Diogo Beja revelou que mexer num teclado, rato ou ecrã de computador leva-o a um ritual de desinfeção imediato.

Além disso, o locutor explicou que a sua escolha para o fazer recai sobre o álcool etílico de 70 por cento, e não álcool de 95 por cento, uma vez que esse "evapora muito depressa".

"Ando sempre com álcool no bolso. Mesmo que eu chegue à rádio e esteja vazio, faço um refil", revelou, de acordo com um comunicado enviado aos jornalistas.

"Sempre que pego no telefone, tenho de desinfetar as mãos. O problema não é o telefone, é onde é que as minhas mãos andaram."