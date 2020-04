O Centro Hospitalar Lisboa Ocidental foi uma das primeiras unidades hospitalares da região de Lisboa e Vale do Tejo a receber este reforço num momento em que Portugal se está a reorganizar, para fazer face a pandemia provocada pela covid-19 e ao crescente aumento de pedidos de testes nos laboratórios dos hospitais.

De acordo com uma nota de imprensa do IGC, os investigadores já começaram a integrar as equipas dos laboratórios que funcionam em turnos de 24 horas por dia, sete dias por semana, e onde a quantidade de pedidos de testes à covid-19 vai aumentar progressivamente nas próximas semanas.

“Nós conhecemos as técnicas e os equipamentos e podemos rapidamente ajudar a aumentar a capacidade de resposta destes laboratórios. Fui muito bem recebida na equipa e é muito gratificante poder contribuir neste momento tão desafiante que vivemos”, afirma em comunicado Sílvia Costa, investigadora do IGC, uma das primeiras voluntárias a iniciar a colaboração Laboratório de Microbiologia Clínica e Biologia Molecular do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental.

Para Cristina Toscano, responsável do Laboratório de Microbiologia Clínica e Biologia Molecular do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, “toda a ajuda é bem-vinda”,

“Os investigadores do IGC integram as nossas equipas e, numa primeira fase recebem formação para se adaptarem aos nossos circuitos de trabalho e equipamentos e, posteriormente, garantem um reforço das equipas dedicadas ao diagnóstico da covid-19, o que nos permite aumentar a capacidade de resposta numa altura de crescente procura”, frisou.

Segundo Mónica Bettencourt Dias, Diretora do IGC, numa altura em que é necessário o envolvimento de todos “o Instituto Gulbenkian de Ciência tem de ser parte da solução com estratégias em várias frentes, a mais premente a nível do diagnóstico: fazendo testes no equipamento da unidade de genómica do IGC, desenvolvendo testes alternativos, e tendo cientistas onde são precisos, em particular nos hospitais”.