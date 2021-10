A China disse hoje ter identificado 28 novos casos de covid-19, dos quais apenas dois por contágio local, diagnosticados na cidade de Harbin, na província de Heilongjiang, no norte do país, e na província de Fujian, no sudeste.

Os restantes 26 casos positivos foram diagnosticados em viajantes oriundos do exterior em Yunnan (sul), Xangai (leste), Fujian (sudeste), Guangzhou (sul), Liaoning (nordeste), Jilin (nordeste) e Shandong, (leste). A Comissão de Saúde da China indicou que, até à meia-noite local, 50 pacientes tiveram alta, com o número total de infetados ativos na China continental a fixar-se em 868, quatro dos quais se encontram em estado grave. A mesma fonte adiantou que o país somou 96.231 casos e 4.636 mortos desde o início da pandemia.