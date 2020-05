Seria talvez necessário fazer uma viagem ao início do século passado para ver as ruas do Chiado com a mesma quantidade de pessoas de hoje. As filas só existiam às portas dos bancos na rua Garrett ou na rua do Ouro, e ainda assim, com meia dúzia de pessoas.

No Largo do Chiado havia uma outra pequena fila, a do cabeleireiro no número 4, uma das ‘lojas com história’ que se encontram espalhadas por Lisboa. Do alto dos seus quase 90 anos, Manuel Moniz dizia a quem queria ouvir que era o primeiro da fila.

Veio da Alameda Dom Afonso Henriques, de metro, munido de máscara e com todos os cuidados, e marcou lugar na fila às 09:00. Há quase dois meses que não aparava a barba, nem corta o cabelo.

“Quase que me chega aos pés”, queixou-se à Lusa, lembrando que é cliente da casa "há muitos anos", por onde, contou, já passaram muitos barbeiros.

Um pouco mais à frente, davam-se as últimas limpezas nas vidraças das montras da Livraria Sá da Costa, que reabriu hoje depois de fechar portas em 19 de março. Pedro Castro e Silva, o gerente do espaço, revelou ser “uma grande alegria” poder começar a trabalhar.

Durante estes quase dois meses fechados, houve uma reorganização informática e algumas vendas ‘online’, mas foi um tempo de “100% de perdas”.