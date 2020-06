“A UE [União Europeia] está a tomar uma forte ação em casa para ultrapassar o coronavírus, mas não iremos voltar as nossas costas às nossas responsabilidades globais, em particular perante África. A parceira entre UE e os Estados de África, Caraíbas e Pacífico é um grande exemplo do multilateralismo vibrante que queremos promover”, afirmou Charles Michel.

O antigo primeiro-ministro belga, durante uma cimeira virtual organizada pelo Grupo de Estados de ACP, vincou: “Os nossos países representam mais de metade dos lugares nas Nações Unidas. Quando nos juntamos, podemos ser um motor para a mudança”.

No discurso, Michel referiu que acredita que é possível enfrentar a pandemia provocada pelo novo coronavírus, mas para isso o multilateralismo será “a melhor linha de defesa”.

“A solidariedade deve estar na base desta resposta conjunta. Não uma solidariedade baseada numa limpeza de consciência, não uma solidariedade de palavras, mas uma solidariedade em ações — tangível e real. Tanto durante a crise, como amanhã, enquanto construímos uma sociedade mais atenciosa”, apontou.

Mas, para isso acontecer, Charles Michel disse que é preciso derrotar o novo coronavírus em todo o mundo.