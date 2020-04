Segundo Ana Mendes Godinho, “estão previstas mais duas distribuições que serão feitas em função desta articulação permanente que tem havido com o Infarmed e com o Instituto de Segurança Social e com as associações representativas do setor social”, que identificaram as necessidades nas diferentes instituições.

Na perspetiva da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, “as Forças Armadas têm tido um papel chave neste apoio a toda esta população que está nos lares”, desde as desinfeções de lares até à criação de espaços de retaguarda.

Por seu turno, Jamila Madeira explicou que se trata de material comprado “no âmbito das aquisições que o Ministério da Saúde faz para o Serviço Nacional de Saúde e para os ministérios e Estado que prestam serviços essenciais à operação pandemia covid-19″.

“Todo o material é aqui agregado e depois distribuído pelas diferentes entidades”, explicou.

Segundo a secretária de Estado, no laboratório militar encontram-se ainda concentradas “as doações quando não vêm absolutamente direcionadas para uma entidade”.

“O Serviço Nacional de Saúde é o nosso maior consumidor e a nossa maior preocupação porque são as pessoas que estão na primeira linha de combate, mas o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social é também aquele que lida com o grupo de maior risco, os idosos, e proteger os profissionais dos lares”, justificou.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 165 mil mortos e infetou quase 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 537 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 735 pessoas das 20.863 registadas como infetadas, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.