Em comunicado, o centro hospitalar explica que as exceções a esta medida são as visitas dos pais de recém-nascidos e de crianças internadas na Neonatologia e na Pediatria, no horário único das 14:30 às 15:30.

As visitas a "doentes internados na Unidade de Cuidados Paliativos de Tondela ou ao cuidado da equipa intra-hospitalar de Cuidados Paliativos" serão "analisados, caso a caso, pelos médicos das respetivas equipas", acrescenta.

Com o objetivo de "minimizar o impacto desta medida numa ótica de salvaguarda o bem-estar dos utentes, familiares e comunidade em geral", o conselho de administração disponibilizará números de telefone diretos, por enfermaria, para obter informação clínica.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 189 mil pessoas, das quais mais de 7.800 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 81 mil recuperaram da doença.

Em Portugal, o número de infetados pelo novo coronavírus subiu para 642, mais 194 do que os contabilizados na terça-feira, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).