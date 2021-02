O ADR Comunidade, a funcionar na avenida Afonso D. Henriques desde 15 de janeiro, tem “todas as condições” para vacinar a população de modo seguro e acessível, referiu a fonte.

Com capacidade para vacinar 500 a 550 pessoas por dia, o centro, no distrito do Porto, funcionará de segunda a sexta-feira das 08:00 às 20:00, acrescentou.

“As equipas da ULSM estão prontas a avançar, logo que cheguem as vacinas”, sublinhou.

A unidade local de saúde está, atualmente, a preparar informação aos utentes sobre o modo como vai decorrer o plano de vacinação e a sinalética de acesso ao centro de vacinação,

Em causa está a vacinação das pessoas com 80 ou mais anos, bem como de pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.285.334 mortos resultantes de mais de 104,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 13.482 pessoas dos 748.858 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.