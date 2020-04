Com pranchas debaixo dos braços, dezenas de surfistas atiraram-se para as ondas antes mesmo da reabertura oficial da praia às 07:00, horário local (22:00 de segunda-feira em Lisboa), cinco semanas após o seu encerramento pelas autoridades.

Os surfistas e nadadores mais disciplinados alinharam-se antes pacientemente para aplaudir os trabalhadores municipais que levantaram as barreiras para permitir o acesso à água.

Se muitas pessoas mergulharam no mar, a areia branca permaneceu deserta.

Neste momento, é proibido apanhar banhos de sol, a fim de cumprir as medidas de distanciamento social.

As placas “surf and go” pedem que os visitantes não se demorem após o término da atividade aquática.

A reabertura de Bondi e das praias vizinhas ocorre num momento em que vários estados australianos começam a relaxar lentamente as restrições, incentivados pela desaceleração no aumento do número de novos casos de covid-19 na Austrália.

As autoridades do estado de Nova Gales do Sul, estado mais populoso da Austrália e cuja capital é Sydney, declararam hoje que seguiriam algumas das iniciativas tomadas por outros estados.