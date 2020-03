O voo da TAP, que deveria ter partido na quinta-feira, estava cheio, e o voo da transportadora aérea são-tomense, STP Airways, previsto para este sábado, também tem todos os lugares ocupados, adiantaram as mesmas fontes.

Contactada pela agência Lusa, a embaixada portuguesa na capital são-tomense não avançou quantos cidadãos portugueses se encontram nestas condições, adiantando apenas que está a ser feito esse levantamento.

Entre os cidadãos que pretendem regressar a Portugal consta Miguel Yeep, voluntário da organização não-governamental portuguesa Helpo, que trabalha no país em projetos ligados à saúde e educação.

Por causa do novo coronavírus e das medidas impostas pelo Governo, esta ONG decidiu reduzir os seus trabalhos no país.

“Antecipadamente nós decidimos diminuir a nossa intervenção no terreno, ou seja, estamos a fazer uma auto-quarentena, diminuindo o contacto com as pessoas com as quais trabalhamos no terreno”, explicou Miguel Yeep.

Por causa disso pretende regressar a Portugal e para junto da sua família.