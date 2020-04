“As preocupações do Bloco, neste último período de estado de emergência, não se alteraram: reforçar a capacidade de resposta do SNS e apoiar os profissionais de saúde; responder à crise social e económica e defender o emprego e o salário”, afirmou Catarina Martins no debate sobre o pedido de autorização de renovação do estado de emergência, que decorre hoje no parlamento.

A coordenadora do BE defendeu que o estado de emergência “deve ser proporcional, dirigido apenas ao essencial para fazer face à emergência e durante o tempo estritamente necessário”.

“E, se os dados que temos hoje se confirmarem, o tempo estritamente necessário não precisa de estender-se para lá de abril. Existem outros mecanismos que, sem ferir direitos constitucionais, serão os capazes e suficientes numa nova fase”, apontou.

Catarina Martins aproveitou ainda o discurso para referir que, nestes últimos dias, “algumas vozes - patronais, sobretudo - tentaram encontrar contradição entre resposta sanitária e resposta económica e social”.

“Que ninguém se engane: nada seria mais catastrófico social e economicamente do que uma tragédia humanitária provocada pela disseminação da doença. E, na doença como na economia, são sempre os mais pobres que ficam mais desprotegidos. É para os proteger que deve servir o estado de emergência”, defendeu.

O BE tem defendido que o Governo “pode e deve ir mais longe no exercício dos poderes que o Estado de Emergência lhe confere”, mas a líder bloquista regista que no decreto de renovação “há aproximação a algumas posições” que o partido tem repetido.