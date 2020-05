“Isto é um equipamento que surgiu por causa da covid-19, mas é evidente que este tipo de equipamento dá para qualquer doente e vai ser usado, seguramente, em doentes que nós antecipadamente sabemos que estão infetados e que é necessário aumentar o nível de proteção”, disse Miguel Guimarães.

O bastonário da Ordem dos Médicos visitou hoje o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, para assistir a uma demonstração de como estas novas caixas de proteção, desenvolvidas em parceria com a indústria portuguesa, são utilizadas durante a entubação e/ou extubação de doentes.

No total, são cerca de 500 os equipamentos que já começaram a ser distribuídos por hospitais, públicos e privados, em todo o país, uma doação que resulta da conta do movimento “Todos Por Quem Cuida” criada pela Ordem dos Médicos e Ordem dos Farmacêuticos, com o apoio da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (Apifarma) e da sociedade civil.

Sem saber precisar o número de câmaras já recebidas pelo Hospital de Santa Maria, o diretor clínico do Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN) adiantou que algumas delas já começaram a ser utilizadas.

Luís Santos Pinheiro admitiu que a introdução do equipamento na prática médica implica um trabalho de adaptação dos médicos, mas sublinha que “o ganho de segurança que têm ultrapassa as dificuldades com que lidam neste momento”.