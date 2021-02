A necessidade desse apoio deve-se ao facto de o Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Aveiro Norte - responsável pelos esforços de vacinação nesses dois concelhos do distrito de Aveiro e também no de Oliveira de Azeméis - ter concentrado os procedimentos de imunização contra a covid-19 no território de São João da Madeira - que, dos três municípios em causa, é o localizado mais a norte e também o mais pequeno em área geográfica e número de habitantes.

A Câmara de Vale de Cambra propõe-se fazer face às dificuldades de mobilidade que se coloquem aos munícipes com menos meios e também mais isolados, na consciência de que o concelho tem uma grande componente rural, com cerca de 26.000 habitantes dispersos por 147,3 quilómetros quadrados.

"Atenta ao facto de que nem todos os munícipes têm facilidade de se deslocar, a autarquia assegura assim um serviço fundamental para o sucesso da vacinação", defende fonte oficial do executivo liderado pelo CDS-PP.

O município justifica ainda a medida com o facto de que esta primeira fase da vacinação pública "se destina a pessoas mais idosas ou em situação de saúde mais vulnerável", e, portanto, mais necessitadas de apoio.

Para aceder ao referido transporte, os utentes de Vale de Cambra que sejam contactados pelo ACeS Aveiro Norte com vista a agendarem a vacina em São João da Madeira deverão, nesse mesmo contacto, indicar se dispõem de meio de transporte para a viagem - que poderá ser na ordem dos 10 a 35 quilómetros, num só sentido.

"O Agrupamento fará, entretanto, a articulação com a Câmara Municipal de Vale de Cambra, que, por seu turno, irá assegurar a deslocação do utente à vacinação", conclui a autarquia.

