A moção apresentada pelo vereador do PSD João Pedro Costa, que teve os votos favoráveis dos sociais-democratas e do CDS-PP, propunha ainda que, devido à pandemia de covid-19, fosse garantido o acesso generalizado a máscaras de proteção a “preço tabelado entre intervalos regulados”, assegurando a existência de ‘stocks’ para os trabalhadores da primeira linha de combate ao surto “através da mobilização do setor empresarial e académico e junto do Governo”.

Para o PSD, o uso generalizado de máscaras nas situações de “interação social” deveria em particular ocorrer em espaços onde os lisboetas e quem trabalha e visita a cidade estivessem “em proximidade com outras pessoas”.

A moção do PSD previa ainda a promoção das “boas práticas no uso das máscaras de proteção”, com uma ampla divulgação das normas de correta utilização, “bem como a indicação de que estas, por si só, não asseguram a proteção” contra o novo coronavírus e que devem ser usadas como complemento a outras ações de cada cidadão, como a lavagem frequente das mãos e o distanciamento físico.

No texto, a que a Lusa teve acesso, o PSD refere que a Direção-Geral da Saúde (DGS) começou por emitir recomendações para a não utilização generalizada de máscaras, “contrariando as orientações de diversos especialistas e académicos, do US Center for Disease Control and Prevention, bem como a prática dos países com sucesso nesta fase, como foram a Coreia do Sul, Macau, Áustria ou a República Checa”.

Contudo, é acrescentado, mais recentemente, a DGS admitiu "uma alteração possível" ao critério de utilização.