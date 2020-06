A dar a cara por essa campanha estão figuras públicas e ‘figuras líderes’ nos bairros.

Segundo uma nota do gabinete da vereadora da Câmara de Lisboa com o pelouro da Habitação, Paula Marques (Cidadãos por Lisboa, eleita nas listas do PS), o objetivo da campanha é “mobilizar os mais jovens para a adoção de comportamentos de segurança e para o seu papel enquanto agentes ativos no combate à propagação da covid-19”.

Assim, algumas figuras pública e ‘figuras líderes’ dos bairros municipais aceitaram o desafio lançado pela Gebalis para a realização da campanha digital “Por ti e pelos outros” e fizeram um vídeo sobre a atual situação de pandemia.

Participam no vídeo, que será divulgado nas redes sociais e ‘sites’ e disponibilizado às Juntas de Freguesia, Ivo Canelas (ator), Dino D’Santiago (músico), Estraca (músico, Alta de Lisboa), RAF (street art, Alta de Lisboa), LS (street art,-Bairro Alfinetes), Denise (mediadora comunitária) , Mauro (Associação de Moradores PER 11, Alta Lisboa), Fifó (jogadora de futsal do SLB, Bairro Padre Cruz), Anabela (Associação de Moradores do Bairro da Boavista), Bina Achoca (mediadora comunitária) e Rochinha (morador).

“Apesar de parecer que estamos a voltar a uma normalidade, a uma falsa normalidade, ainda continua a morrer muita gente, ainda continuam a existir muitos infetados com covid-19”, diz o músico Estraca no vídeo.