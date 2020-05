A Câmara de Lisboa quer, por isso, “acelerar o esforço relativamente à oferta da habitação a custos acessíveis para os jovens e para as classes médias”, de modo a que mais pessoas vivam na cidade, apostar no teletrabalho, continuar a investir no transporte público, bem como “priorizar toda a ação no aumento da rede ciclável”, destacou Medina.

“A agenda verde é um grande ativo para nós sairmos melhor desta situação de pandemia”, vincou.

Questionado sobre como espera que esteja Lisboa daqui a um ano, Fernando Medina recusou-se a fazer “futurologia” devido aos tempos “de grande incerteza”, mas sublinhou que pretende “ter uma cidade que esteja preparada para criar mais valor”, designadamente no âmbito do turismo e da habitação.

O chefe do executivo municipal notou também que o setor do turismo “é aquele que enfrenta níveis de incerteza mais elevado”, escusando-se, para já, a fazer prognósticos.

De acordo com Medina, a situação é delicada para vários operadores lisboetas numa altura que as empresas estavam a investir “num mercado em expansão” e que enfrentam agora uma “situação abrupta nunca vivida”.

Lisboa tem de se tornar uma “cidade mais sustentável” e “mais capaz de atrair segmentos de maior valor do ponto de vista do turismo” no futuro, salientou o presidente da câmara municipal.

Relativamente à realização da edição deste ano da cimeira tecnológica Web Summit, prevista decorrer entre os dias 02 e 05 de novembro no Parque das Nações, Fernando Medina disse que ainda não foi tomada uma decisão.