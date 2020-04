De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o aumento no número de mortes nas últimas 24 horas foi de 6,45%, passando de 2.575 mortes na segunda-feira, para 2.741 ontem. Em relação ao número de infetados, o crescimento foi de 6,15%, de 40.581 para 43.079 casos confirmados.

Ainda segundo a tutela, a taxa de letalidade da covid-19 subiu ontem em 6,4%.

São Paulo continua a ser o estado brasileiro que concentra o maior número de casos, totalizando 1.093 mortos e 15.385 casos de infeção, seguindo-se o Rio de Janeiro, com 461 vítimas mortais e 5.306 casos confirmados da covid-19.

No momento, 12 estados já ultrapassaram os mil casos registados da covid-19: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Pará, Pernambuco, Ceará, Bahia, Maranhão e Amazonas.

Regionalmente, o sudeste brasileiro, que engloba São Paulo e Rio de Janeiro, é a região que acumula o maior número de casos, com 23.133 casos de infeção e 1.632 mortes. No lado oposto está o centro-oeste, com 1.656 casos confirmados e 55 óbitos desde a chegada da pandemia ao país, no final de fevereiro.