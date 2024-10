A rainha Mary encontra-se a fazer uma viagem oficial ao Brasil. Ao quarto dia, a rainha da Dinamarca andou de barco pelo rio Amazonas, ficando a conhecer a reserva natural da floresta.

Mary esteve ainda com Wilson Lima, governador da Amazónia, no Teatro Amazonas, uma casa de espetáculos no centro de Manaus.

Veja as imagens desta visita na galeria.

