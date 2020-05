Usado com sucesso por outros países, o sistema de rastreamento visa travar a transmissão do coronavírus ao determinar o isolamento de pessoas que tenham estado em contacto com um infetado.

No Reino Unido, o rastreamento manual dos contactos vai funcionar em paralelo com uma aplicação de telemóvel desenvolvida pelos serviços de saúde, que notifica automaticamente pessoas tenham estado em contacto próximo com um infetado, as quais são identificadas através da tecnologia sem fios ‘bluetooth’.

Porém, o sucesso da aplicação depende do número de pessoas que a descarreguem para os seus telemóveis para que sejam notificados, tendo especialistas estimado ser necessário uma taxa de adesão superior a 50%.

De acordo com o balanço oficial de terça-feira, o Reino Unido registou durante a pandemia 248.818 pessoas infetadas, das quais 35.341 morreram, o segundo maior número de óbitos a nível mundial, atrás dos EUA.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 323 mil mortos e infetou quase 4,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,8 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.