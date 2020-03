A Câmara de Lisboa decidiu encerrar a partir de hoje e até 03 de abril os museus, galerias e bibliotecas municipais, os teatros municipais (São Luiz, LuCa e Teatro do Bairro Alto), o Padrão dos Descobrimentos e o Cinema São Jorge “para reduzir riscos de exposição e contágio” ao surto de Covid-19.

Os serviços de atendimento ao munícipe, os parques e jardins de gestão municipal continuarão em funcionamento e o Castelo de São Jorge irá manter-se aberto ao público, lê-se no comunicado divulgado na terça-feira pela autarquia.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Numa pergunta do grupo municipal do BE dirigida ao presidente do município, Fernando Medina (PS), é referido que o Castelo de São Jorge é o equipamento mais visitado do país, com mais de dois milhões de visitantes em 2018, sendo que “apenas cerca de 3% eram de nacionalidade portuguesa”.

“O Bloco de Esquerda considera que o executivo deve prestar esclarecimentos sobre os critérios aplicados aos diversos equipamentos da EGEAC” (Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural), é referido na pergunta enviada ao presidente da Câmara de Lisboa.

O BE questiona ainda o autarca sobre as medidas que foram implementadas para a proteção dos funcionários do Castelo de São Jorge e para “contenção do contágio entre visitantes”.

Além dos equipamentos culturais, a Câmara de Lisboa decidiu encerrar as piscinas geridas pelo município e Juntas de Freguesia.

As atividades desportivas promovidas pela autarquia em recinto fechado, tal como todas as visitas de lazer, turismo ou de âmbito cultural promovidas pelo município foram suspensas.