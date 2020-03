“Temos de ter uma corrente de bom senso e estar todos juntos nesta luta. Onde não existir postigo por favor cumpram as regras”, disse Ana Paula Martins em declarações à agência Lusa.

A bastonária relatou que existem já situações de colegas exaustos face à ansiedade e ao nervosismo das pessoas, devido à propagação do novo coronavírus, que provoca a doença Covid-19.

“Os portugueses têm de colaborar e onde não há postigo por favor cumpram as regras, não se zanguem, nem tratem mal os profissionais”, disse frisando a necessidade de todos contribuírem para que as farmácias possam continuar a funcionar.

As farmácias únicas nas localidades sem cobertura farmacêutica a um raio de dois quilómetros devem garantir o atendimento ao público por postigo ou sem entrada de utentes nas instalações por causa do surto de Covid-19.

De acordo com as orientações enviadas pelo Infarmed às farmácias e à Ordem dos Farmacêuticos no sábado, para garantir o serviço farmacêutico à comunidade, nestas situações os profissionais devem sempre usar equipamento de proteção individual.

O Infarmed diz ainda que as farmácias, quando necessário e para evitar o acumular de pessoas junto à zona de atendimento ao público, podem pedir aos utentes que tirem senha e aguardem no exterior.

A bastonária adiantou que muitas farmácias, especialmente as mais pequenas, já optaram pelo atendimento através dos postigos por considerarem mais seguro e que muitas outras estão também a proceder à instalação de acrílicos.

Ana Paula Martins apelou para cuidados redobrados com os idosos, para que estes não sejam expostos em deslocações às farmácias, enviando alguém jovem em seu lugar, e que façam os pedidos de uma só vez evitando várias deslocações.

As normas do Infarmed definiram também que a entrega de encomendas deve ser feita sem entrada do funcionário do armazenista nas instalações da farmácia e deverão ser desinfetadas no exterior as caixas e medicamentos e produtos de saúde, antes de entrarem nas instalações.