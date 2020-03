Em entrevista telefónica à Lusa, António Fonseca, da Associação de Bares da Zona Histórica do Porto, lamenta que até ao momento nem a Direção Geral de Saúde (DGS), e a Administração Regional de Saúde (ARS Norte) tenham contactado aquela estrutura para iniciativas preventivas sobre o surto do Convid-19 juntos dos cidadãos que usufruam da noite no Porto.

“A Associação de Bares da Zona Histórica do Porto vem manifestar o seu desagrado face ao comportamento da Direção-Geral de Saúde (DGS), em particular a Administração Regional de Saúde (ARS Norte) pela falta de comunicação/informação, assim como recomendações, as quais até ao dia de hoje não aconteceram sobre cuidados no que concerne ao coronavirus”.

Questionada pela Lusa sobre as críticas da Associação de Bares, fonte oficial da ARS Norte referiu que a estrutura e os delegados de saúde estão a "fazer de forma exaustiva um trabalho junto das populações e das instituições".

Para a Associação, porém, “a DGS está a demonstrar total descuidado, ou melhor, a ignorar o fluxo de público turístico nos estabelecimentos de animação" e, por tal facto, "não deixará de responsabilizar quem de direito pelo que possa vir acontecer”, avisou António Fonseca, referindo que irá “remeter o desagrado para o Ministério da Saúde”.

