A destilaria Levira já tem experiência na área, tendo um acordo com a Super Bock para converter o álcool de produção de cerveja em gel desinfetante utilizado para fazer face à pandemia de covid-19.

De acordo com um comunicado do grupo Super Bock, divulgado na semana passada, o gel desinfetante para as mãos será oferecido a três unidades hospitalares da região do Porto.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 324 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 14.300 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro de 2019, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, há 14 mortes e 1.600 infeções confirmadas.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.

Além disso, o Governo declarou na terça-feira o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.

