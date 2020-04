Desde que o IPB celebrou os protocolos com o Governo, a ULS do Nordeste teve alguma dificuldade na aquisição de material devido ao período da Páscoa, mas também à escassez, nomeadamente das zaragatoas, o cotonete que é usado para recolher material biológico do nariz.

Orlando Rodrigues afirmou que agora já tem “o material necessário para fazer os testes em massa, falta apenas a certificação”.

O Politécnico contratualizou com o Governo a realização de cinco mil testes a funcionários e utentes dos lares da região.

Os dados oficiais nacionais indicam que cerca de um terço das mortes associadas à covid-19 ocorreram em lares do país.

No caso do distrito de Bragança, dos seis óbitos confirmados oficialmente, apenas um está relacionado com um utente do lar da Santa Casa da Misericórdia de Vinhais e, entre os mais de 200 casos de infeção confirmados, menos de 10% correspondem a estas estruturas.

A ULS do Nordeste sustenta, no esclarecimento que divulgou, que está a realizar testes nestas estruturas em parceria com o Instituto Politécnico de Bragança (IPB), o Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social e a Comunidade Intermunicipal (CIM) Terras de Trás-os-Montes, que têm em curso um programa conjunto de deteção nesse âmbito.

Esclareceu ainda que, este programa específico de rastreios é levado a cabo por 12 equipas de colheita de amostras da ULS do Nordeste.

Dos mais de 2.000 testes realizados até à data, “os resultados são comunicados à direção técnica de cada lar ou serviço de apoio domiciliário, assim como aos presidentes das Câmaras Municipais e ao Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social, de modo a que eventuais medidas a serem tomadas sejam ajustadas a cada situação e às necessidades de cada instituição”.

O presidente da Câmara de Bragança, Hernâni Dias, considera que “tem havido uma falta de consideração e respeito pelo distrito de Bragança e pelos seus habitantes” por parte do secretário de Estado da Mobilidade, por este ainda não ter respondido a um pedido de reunião que lhe fez há quatro dias.

O secretário de Estado tem a coordenação do combate à pandemia e o presidente da Câmara de Bragança pretendia que esta reunião, para a qual requereu também a presença do presidente da ULS do Nordeste, servisse para “discussão de proposta”, sem adiantar do que se trata.

“Assim sendo, é válido questionar como é que, vivendo um momento tão crítico e tão duro para a nossa vida enquanto sociedade, ao fim de quatro dias o secretário de Estado não tenha agenda para uma reunião com o distrito de Bragança? O que se pode esperar desta coordenação nomeada pelo primeiro-ministro?”, questionou o autarca.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 165 mil mortos e infetou quase 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.