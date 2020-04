A recomendação da associação, em comunicado, surge um dia depois de a ministra da saúde, Marta Temido, dizer que as máscaras não cirúrgicas, as máscaras sociais ou comunitárias, podem ser utilizadas pela população em espaços fechados e com elevado número de pessoas, como supermercados e transportes públicos.

Também na segunda-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS) admitiu o uso de máscaras por todas as pessoas que permaneçam em espaços interiores fechados com várias pessoas, como medida de proteção adicional ao distanciamento social, à higiene das mãos e à etiqueta respiratória.

As condições para o uso dos vários tipos de máscaras foram publicadas numa informação, em que a DGS recorda orientações emitidas anteriormente.

Tendo em conta a atual crise de saúde pública devido ao novo coronavírus a Zero lembra que aumentou exponencialmente o uso de máscaras e lembra também que as máscaras cirúrgicas devem ser usadas por quem verdadeiramente precisa, como os profissionais de saúde.

Com o aumento da procura de máscaras houve também uma escassez do produto no mercado, o que pode alargar a possibilidade de contágio dos mais expostos (pela falta de máscaras), sendo essa mais uma razão para o uso de máscaras reutilizáveis, diz a Zero.