“Neste momento, o que estamos a dizer aos nossos associados é que devem fazer a limpeza das suas viaturas, desinfetarem quantas mais vezes possível, lavarem as suas mãos, naturalmente, e gostaríamos também de ter desinfetantes para fornecer aos clientes, mas, como deve calcular, a indústria não tem capacidade de se mover para o fazer”, disse o presidente da Associação Nacional dos Transportes Rodoviários em Automóveis Ligeiros (Antral), Florêncio Almeida.

“Mandámos um ofício ao Ministério da Saúde, para ver se há alguma sensibilidade da parte do Governo para fornecerem estes produtos, para podermos fornecer pelos táxis”, acrescentou.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

O responsável salientou ainda que os produtos de higienização são “bastante caros e, para se distribuírem milhares de desinfetantes para que os clientes também possam desinfetar as suas mãos e para desinfetar o carro como deve ser, pode ser oneroso e o táxi não tem rentabilidade para isso”.

“Compete ao Governo também contribuir, porque é um problema de saúde pública”, considerou.

Numa nota, a Antral afirmou ter recomendado “a todos desinfetar as viaturas pelo menos uma vez por dia, em especial as superfícies e objetos de contacto frequente, como os puxadores das portas, o apoio dos braços, os cintos de segurança, etc., utilizando gel desinfetante”.

A associação realçou ainda a necessidade de cuidados extra na higiene pessoal dos utilizadores dos táxis, segundo as instruções da Direção-Geral da Saúde (DGS), lavando frequentemente as mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool e, quando espirrar ou tossir, fazê-lo tapando a boca com o braço ou um lenço de papel, que deve ser colocado imediatamente no lixo, evitando tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos.