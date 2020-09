O Ministério da Saúde informou na segunda-feira que a província de Buenos Aires continua a ser aquela com o maior número de casos confirmados até o momento (406.406) seguida pela capital do país, com 125.068 infeções confirmadas, 993 delas notificadas na terça-feira.

As autoridades salientaram ainda que 585.857 pacientes foram dados como recuperados.

Mais de 3.700 permanecem em unidades de cuidados intensivos.

O Governo argentino prorrogou na semana passada as medidas de isolamento obrigatório, com certas flexibilidades de acordo com os distritos, até 11 de outubro.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 33,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.