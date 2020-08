O estudo conduzido por Jorge Bravo e Afshin Ashofteh, publicado na revista Statistical Journal, mostra “imprecisões significativas” quando compara as bases de dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Centro Europeu para o Controlo e Prevenção de Doenças e do Centro Chinês para o Controlo e Prevenção de Doenças, como noticiou no domingo o jornal Público.

A análise foi feita “desde o início da pandemia, até meados de abril”, e os investigadores pretendem “fazer um acompanhamento de seguimento do estudo inicial”, adiantou Jorge Bravo à Lusa, acrescentando acreditar que as instituições em causa “leiam estes resultados e vão tentando aprender com o que está a acontecer”.

“Tenho a certeza de que os organismos oficiais de estatística, que têm autonomia face ao poder político, estão mais do que nunca conscientes da importância da informação oficial ser transparente, oportuna e credível. Dos nossos contactos com a revista que publicou o estudo, uma coisa ficou clara para eles: é cada vez mais importante que a informação oficial, validada e com protocolos, tem de se sobrepor à outra informação que vai circulando por estes dias”, prosseguiu.

Para o investigador do Instituto Superior de Estatística e Gestão da Informação da Universidade Nova de Lisboa, “um dos problemas na fase inicial da pandemia foi muita desinformação e notícias falsas”.

“O que os organismos oficiais de estatística chamam epidemia do medo, ou seja, no fundo, a criação de factos artificiais de informação sem correspondência com a realidade, isto alertou os organismos para a importância de eles próprios assumirem um papel ainda mais importante e entrarem nas novas tecnologias, encontrarem outras formas de fazerem chegar a informação estatística oficial aos cidadãos”, considerou.