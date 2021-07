Os casos foram notificados no Moxico (35), Huíla (21), Luanda (18), Cunene (18), Benguela (2), Zaire (2), Lunda Sul (1), Namibe (1), com idades entre 5 meses e 93 anos, dos quais 49 do sexo masculino e 49 feminino.

Quanto aos três mortos (dois homens e uma mulher com idades entre 52 e 91 anos), foram reportados na Huíla (2) e no Cunene (1), enquanto 23 pessoas recuperaram da doença.

Os laboratórios processaram 2.781 amostras por RT-PCR neste período e o cumulativo aponta para 776.813 amostras processadas, com uma taxa de positividade de 5,3%.

Com a atualização de hoje, Angola passa a somar 40.805 casos, dos quais 957 óbitos, 34.755 recuperados e 5.093 ativos (incluindo oito críticos e sete graves). Estão internados 81 doentes e 106 pessoas encontram-se em quarentena institucional.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.086.242 mortos em todo o mundo, entre mais de 189,9 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.