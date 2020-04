De acordo com o mentor do projeto, "a facilidade de aplicação e a privacidade são os principais pontos" da tecnologia, cujo protótipo foi desenvolvido numa semana.

Pedro Gomes assume que a ideia ganha maior relevo numa altura em que os vários países estudam formas de levantar os confinamentos e "tem de haver garantias mínimas de segurança em espaços públicos".

"Além disso, vai ajudar as instituições a organizarem os seus espaços de forma a minimizar o risco de transmissão [de covid-19]", remata.

Com a aplicação desenvolvida pela equipa multidisciplinar liderada pelo estudante do IPG, é criado "um mapa de risco, fácil de perceber, onde são representadas as áreas de maior concentração de pessoas nos locais para que se possa planear o espaço de forma a evitar situações" que podem aumentar o risco de contágio.

A ideia foi apresentada no Hackathon Pan-Europeu #EUvsVirus, realizado no fim de semana pela União Europeia para encontrar soluções para serem aplicadas em tempos de pandemia e o retorno obtido "foi muito bom".

"Neste momento, estamos à procura de empresas ou entidades públicas que queiram colaborar com o projeto. Ainda estamos limitados em termos de equipamentos, desenvolvemos tudo a partir de casa, com os nossos computadores pessoais, mas a aplicação funciona e com a ajuda certa pode ser aplicada em grande escala, tanto a nível nacional como a nível europeu visto que respeita o regulamento de proteção de dados", disse.

A equipa que desenvolveu o projeto, para além de Pedro Gomes, inclui Fernando Melo Rodrigues e Filipe Caetano (professores no IPG), Pedro Coelho (aluno no Instituto Superior Técnico), Clarissa Pereira e Dimeji Mudele (especialistas em Computer Vision) e Leticia Lucero (investigadora de biologia molecular e celular).