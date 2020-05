A responsável informou que já “foram testados todos os lares de idosos”, num total de 105 entidades e 5.892 testes, assim como “os funcionários das creches” que abriram hoje e “metade dos funcionários” das unidades de cuidados continuados, “sem qualquer caso positivo”.

O presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve revelou que em relação aos profissionais de saúde, dos 20 que testaram positivo, desde o começo da pandemia, “18 já recuperaram” e apenas dois “se mantêm positivos há um mês”, no que classificou como “casos prolongados e atípicos”.

Paulo Morgado informou que o Algarve “vai participar no inquérito serológico nacional” cujo objetivo é a “avaliação à imunidade a várias outras doenças” e que “também incluiu a COVID-19”, um estudo que considera “credível”.

Questionado pelos jornalistas sobre as medidas com vista à segurança dos clientes da hotelaria, Paulo Morgado afirmou “não fazer sentido” testar diariamente os funcionários, devendo ser implementadas medidas preventivas, “como a medição de temperatura, o distanciamento social e utilização de máscara”.

Em relação à abertura da época balnear e à frequência das praias, o presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Faro adiantou que os municípios “têm vindo a trabalhar nesta questão” e que, “durante esta semana”, irão fazer as suas reuniões internas e com as autoridades policiais, nomeadamente, a Polícia Marítima, e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Não querendo apontar soluções, António Pina, que é também presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), referiu que as amesmas “terão de ser enquadradas” nas normas definidas pelo Governo, sendo necessário “afinar com os concessionários o que é possível implementar”.

Como exemplo, apontou a possibilidade de haver “assistentes de praia, sempre numa atitude de prevenção e não de repressão”.

Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, que prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.

O Governo aprovou na sexta-feira novas medidas que entram hoje em vigor, entre as quais a retoma das visitas aos utentes dos lares de idosos, a reabertura das creches, aulas presenciais para os 11.º e 12.º anos e a reabertura de algumas lojas de rua, cafés, restaurantes, museus, monumentos e palácios.

O regresso das cerimónias religiosas comunitárias está previsto para 30 de maio e a abertura das praias para 06 de junho.