De acordo com os dados da Instituto Robert Koch (RKI), registou-se um aumento de 101 vítimas mortais, totalizando 7.634.

Além de menos números de contágios (933 na terça-feira), há ainda um número estimado de 148.700 casos considerados curados, mais 1.500 em relação ao dia anterior.

A fronteira entre a Alemanha e Áustria deverá reabrir totalmente a 15 de junho, segundo informações avançadas pela agência de notícias austríaca. A chanceler alemã Angela Merkel terá também falado ao telefone, esta terça-feira, com o presidente francês, Manuel Macron, sobre essa possibilidade.

Merkel com vontade de reabrir fronteiras

O “Der Spiegel” adianta que Merkel abordou o assunto numa reunião virtual com os deputados do grupo conservador do Bundestag (parlamento alemão), manifestando a vontade de reabrir as fronteiras do espaço Schengen, desde que a evolução dos contágios o permita. A publicação indica que o tema deverá ser abordado hoje, em conselho de ministros.

As restrições para conter a pandemia de convid-19 fizeram cair o número de passageiros de autocarros e comboios em cerca de 11 por cento no primeiro trimestre do ano.