Os mais afetados são a Renânia do Norte-Vestfália, a oeste, e a Baviera e Baden-Württemberg, no sul, onde também foram tomadas as medidas mais severas.

A nível nacional, o Executivo de Merkel ditou a reposição de controlos nas fronteiras com Luxemburgo, Dinamarca, França, Suíça e Polónia, embora permita a passagem de mercadorias e cidadãos que devem movimentar-se por motivos de trabalho.

Na terça-feira, o RKI referiu que risco de contágio subiu para "alto".

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 189 mil pessoas, das quais mais de 7.800 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 81 mil recuperaram da doença.

