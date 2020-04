“O BAD estima que a covid-19 possa custa ao PIB de África entre 22,1 mil milhões de dólares [20,2 mil milhões de euros], no cenário base, e 88,3 mil milhões de dólares [80,8 mil milhões de euros] no pior cenário”, disse o banqueiro, num artigo em que analisa as principais previsões do banco para África.

No texto, enviado à Lusa, Akinwumi Adesina disse que “isto é equivalente a uma contração do crescimento do PIB entre 0,7 e 2,8 pontos percentuais em 2020, sendo até provável que África caia em recessão este ano se a situação atual continuar”.

Adesina alertou que os défices orçamentais deverão aprofundar-se entre 3,5 e 4,9 pontos percentuais, o que aumenta a diferença entre o financiamento necessário e o financiamento recebido para entre 110 e 154 mil milhões de dólares [101 e 149,6 mil milhões de euros].

“As nossas estimativas indicam que a dívida pública total em África pode aumentar, no cenário base, de 1,86 biliões de dólares [1,7 biliões de euros] no final de 2019 para mais de 2 biliões de dólares [1,8 biliões de euros] em 2020, o que compara com os 1,9 biliões de dólares [1,6 biliões de euros] que prevíamos no cenário sem pandemia”, escreveu Adesina, lembrando que o Banco Mundial, em março, previa que o valor chegasse a 2,1 biliões de dólares [1,9 biliões de euros] no pior cenário.

É devido a estes números, disse o banqueiro, que são necessárias “ações ousadas”, que passam pela defesa de um alívio na dívida dos países africanos, mais mal preparados para adotarem as medidas de isolamento social necessárias para conter a propagação da covid-19.

“Devemos temporariamente adiar a dívida devida aos bancos de desenvolvimento multilaterais às instituições financeiras internacionais”, defendeu Adesina, argumentando que “isto pode ser feito mudando o perfil dos empréstimos, para criar espaço orçamental para os países lidarem com esta crise”.