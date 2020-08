"Na última semana houve um aumento de 7% dos novos casos, mais de 10 mil por dia, mas comparando com a semana anterior, tínhamos 11 mil, o que revela um ligeiro decréscimo, o que é um sinal de esperança porque estamos a começar lentamente a achatar a curva de crescimento", disse o responsável durante a conferência de imprensa semanal do África CDC, a partir de Adis Abeba.

"Dizemos isto com precaução, o vírus é muito delicado, não queremos que as pessoas se cansem de cumprir as medidas necessárias, como lavar as mãos, usar máscara e manter o distanciamento social, mas é importante que reconheçamos as tendências positivas", acrescentou Nkengasong.

Questionado sobre se esta ideia resultava de um decréscimo num país específico ou se era o reflexo de um abrandamento generalizado no continente, Nkengasong admitiu que a África do Sul teve uma das mais significativas descidas, mas salientou que três das cinco regiões africanas também registaram melhorias significativas.

"Há 10 países que valem 85% dos casos, alguns começaram a achatar a curva e outros aumentaram, mas a tendência é homogénea", respondeu, concretizando que na África Ocidental, Austral e Central as melhorias foram também visíveis.

As declarações do responsável foram feitas na conferência de imprensa em que foi anunciado o lançamento da 'Iniciativa África contra a COVID-19', apostando na proteção das fronteiras e viagens, economia e escolas para conter a pandemia, considerando que o continente está agora numa "encruzilhada crítica".