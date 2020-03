"A maior parte são médicos que estão no ativo e que estão a trabalhar fora do SNS, onde já estão todos a fazer horas extraordinárias e a dar o máximo de si para ajudar o sistema. Em 24 horas um número considerável de médicos ofereceu-se para ajudar (…). A falta de recursos humanos não é uma coisa especifica de Portugal (…). A integração tem de ser gerida pelo Ministério da Saúde", disse Miguel Guimarães.

O bastonário reuniu-se esta manhã com o presidente do conselho de administração do CHUSJ, Fernando Araújo, e com o diretor do serviço de infecciologia, António Sarmento, e à saída, depois de elogiar o trabalho deste equipamento hospitalar, também garantiu saber que os doentes infetados com o novo coronavírus e a ser tratados no Hospital São João "estão todos controlados".

"Não há nenhum doente neste momento que esteja a necessitar de cuidados intensivos. Não quer dizer que não possa vir a acontecer, mas estão todos controlados", referiu.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (18), ao passar de 41 para 59.

Acompanhe aqui, ao minuto, todas as informações sobre o novo coronavírus em Portugal e no mundo.

Os vírus e os coronavírus: quais as diferenças?