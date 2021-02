De acordo com o boletim diário da Autoridade de Saúde Regional, sete dos casos registados em São Miguel são de transmissão comunitária e os outros dois são de viajantes.

Um deles diz respeito a um não residente que foi diagnosticado no teste feito ao 12.º dia de estadia e o outro é de um residente que testou positivo ao 6.º dia.

O caso de Santa Maria é referente a um residente com “teste feito à chegada, por deslocação inferior a 72 horas”.

Há ainda a registar duas recuperações na ilha de São Miguel, uma em Ponta Delgada e outra na Ribeira Grande.

Em termos de internamentos, a situação mantém-se inalterada, com cinco pessoas hospitalizadas no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, duas das quais em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), e duas no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, onde estão duas pessoas internadas, uma das quais em UCI.

O nível de risco epidemiológico é muito baixo para todos os concelhos da região, exceto a Ribeira Grande, que se mantém em nível de alto risco.

A Autoridade de Saúde Regional esclarece que, “tendo em conta que 95% dos novos casos e dos casos ativos do concelho da Ribeira Grande se concentram na freguesia de Rabo de Peixe, e que, sem estes casos, o nível de risco do concelho seria de seis casos por 100 mil habitantes” as restantes freguesias do concelho são consideradas de muito baixo risco.

Assim, mantém-se a cerca sanitária que vigora em Rabo de Peixe desde 13 de janeiro e que, desde 05 de fevereiro, limita apenas uma parte da freguesia, mas são aliviadas as restrições no resto da ilha de São Miguel.

O número limite de pessoas em ajuntamentos na via pública aumenta de oito para 10 pessoas (exceto se forem do mesmo agregado familiar), acontecendo o mesmo com o número de pessoas permitido por mesa nos restaurantes e cafés, que terão de respeitar uma lotação máxima de três quartos da sua capacidade.

Os estabelecimentos de bebidos e similares com espaços de dança vão continuar encerrados, enquanto o horário permitido para os estabelecimentos de restauração, bebidas e similares será alargado até às 23:59, exceto para efeitos de ‘take-away’ ou entrega ao domicílio.

Os centros de convívio de idosos serão reabertos, mas continuará a ser recomendada a permanência dos utentes das estruturas residenciais para idosos e unidades de cuidados continuados nas respetivas instituições.

Os eventos públicos promovidos pela administração regional também vão continuar suspensos, mantendo-se a recomendação para que outras entidades públicas e privadas não realizem eventos abertos ao público.

Passa a ser permitida, no entanto, a presença de público em eventos culturais, à semelhança do que já acontecia com eventos desportivos, sendo a limitação alargada de um quarto para um terço da respetiva lotação.

Apesar do alívio das medidas restritivas, continuará a haver obrigatoriedade de realização de testes de despiste do novo coronavírus, com 72 horas de antecedência, em caso de viagens interilhas com partida da ilha de São Miguel.

Os Açores registam hoje 91 casos positivos de Covid 19, sendo 76 em São Miguel, sete na Terceira, seis no Pico e um no Faial.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados no arquipélago 3.809 infeções pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, 3.585 doentes recuperam da infeção e 29 morreram.