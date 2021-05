A maioria dos novos casos foram detetados no concelho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, que conta hoje com 29 novos casos (27 em Rabo de Peixe, um na Ribeirinha e um em Santa Bárbara).

Nas últimas 24 horas a ilha de São Miguel registou ainda dois casos no concelho de Ponta Delgada (Santo António e São José) e no concelho da Lagoa há um novo caso (Nossa Senhora do Rosário).

Em São Miguel, “todos os casos foram diagnosticados em contexto de transmissão comunitária”, indica a Autoridade de Saúde Regional, referindo ainda que o novo caso na Terceira foi diagnosticado no concelho da Praia da Vitória (Santa Cruz), “referente a um viajante não residente com teste positivo ao 12.º dia”.

Nas últimas 24 horas foram realizadas 1.697 análises nos laboratórios de referência da região e registaram-se 16 recuperações nos Açores, todas em São Miguel.

Hoje continuam internados 12 doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em São Miguel, estando um nos cuidados intensivos.

A região conta com 214 casos positivos ativos, sendo 199 em São Miguel, nove nas Flores, quatro na Terceira e dois em Santa Maria.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 5.085 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 4.720 pessoas e falecido 31.

Há uma cadeia ativa, nas Flores, e foram já extintas 201 cadeias.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.306.037 mortos no mundo, resultantes de mais de 158,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.993 pessoas dos 839.740 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.