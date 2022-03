No boletim semanal, referente ao período entre 18 e 24 de março, a Autoridade de Saúde Regional dá conta de 2.360 novos casos de infeção, decorrentes de 8.621 análises realizadas.

Por ilhas, foram detetados 993 casos em São Miguel, 656 na Terceira, 335 no Faial, 148 no Pico, 93 em São Jorge, 91 em Santa Maria, 26 nas Flores e 18 na Graciosa.

O comunicado reporta ainda um óbito na ilha de São Miguel e 11 doentes internados com covid-19, nenhum em cuidados intensivos.

No Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira estão internados cinco utentes, no Hospital do Divino Espírito Santo (São Miguel) quatro e no Hospital da Horta (Faial) dois.

No mesmo período, ocorreram 2.255 recuperações, tendo a região atualmente 2.076 casos ativos (mais 113 do que na semana anterior).

A ilha de São Miguel, a mais populosa do arquipélago, é a que tem mais casos ativos registados (908), seguindo-se Terceira (622), Faial (266), Pico (114), São Jorge (67), Santa Maria (66), Flores (18) e Graciosa (15).

A ilha do Corvo é a única que não registou novos casos de infeção, nem tem casos ativos.

Desde o início da pandemia, o arquipélago contabilizou 68.998 casos de infeção, 66.463 recuperações e 98 óbitos associados à covid-19.

De acordo com a Autoridade de Saúde Regional, 215.043 pessoas têm vacinação primária completa contra a covid-19 nos Açores (90,9%) e 120.847 receberam a dose de reforço (51,1%).

Num universo de 17.033 crianças entre os 5 e os 11 anos, 6.812 receberam a primeira dose da vacina (39,9%) e 3.281 têm a vacinação completa (19,2%).

Os dados divulgados pelas autoridades regionais dos Açores e da Madeira podem não coincidir com a informação divulgada pela Direção-Geral da Saúde.