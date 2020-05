No seu comunicado diário, a Autoridade de Saúde Regional informa que "as 639 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da região nas últimas 24 horas não revelaram novos casos positivos de covid-19".

Além disso, informa a autoridade, "registaram-se quatro recuperações de infeção por SARS-CoV-2", que correspondem uma criança de 3 anos e a uma mulher de 88 anos, residentes na ilha do Pico e na ilha de São Miguel, respetivamente, e a dois homens, com 27 e 35 anos de idade, ambos residentes em São Miguel.

"Com os casos de recuperação registados, a ilha do Pico torna-se na oitava ilha do arquipélago sem qualquer caso positivo ativo de infeção por SARS-CoV-2 e, no caso da ilha de São Miguel, os concelhos da Povoação e da Ribeira Grande ficam igualmente sem casos positivos ativos, juntando-se aos concelhos de Lagoa e Vila Franca do Campo", diz ainda a entidade.

Até ao momento, já foram detetados na região um total de 146 casos de infeção, verificando-se 128 recuperados, 16 óbitos e dois casos positivos ativos para infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença COVID-19, ambos na ilha de São Miguel.