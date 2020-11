Segundo o boletim diário desta entidade, um dos casos diagnosticado na ilha de São Miguel é um homem de 24 anos, "não residente na região, proveniente de ligação aérea com território continental português, que obteve resultado positivo no teste de despiste ao SARS-CoV-2 realizado à chegada".

Já os outros dois casos diagnosticados na maior ilha açoriana são uma mulher, de 28 anos, e um homem, de 49 anos, ambos residentes na região, que efetuaram teste de despiste ao SARS-CoV-2 na sequência do surgimento de sintomas, pelo que a Autoridade de Saúde Concelhia "já desencadeou os procedimentos inerentes à investigação epidemiológica destes casos, incluindo a identificação, testagem e vigilância de contactos próximos".

Na ilha Terceira foram diagnosticados dois homens, de 17 e 24 anos, "contactos próximos de alto risco de um caso positivo reportado terça-feira, mantendo-se em curso os procedimentos para identificação, testagem e vigilância de contactos próximos", segundo a Autoridade de Saúde açoriana.

Aquela entidade diz ainda que serão realizados "testes de despiste ao vírus SARS-CoV-2 a todos os contactos próximos de alto risco" do jovem de 17 anos, "incluindo os elementos da respetiva turma, no estabelecimento de ensino de Angra do Heroísmo por este frequentado, que se encontram já em isolamento profilático".

A Autoridade de Saúde Regional informa ainda que "dois casos positivos reportados terça-feira", referentes a dois homens, um de 24 anos, em São Miguel, e outro de 44 anos, na Terceira, "apresentaram documentação comprovativa de infeção e posterior recuperação, pelo que deixam de ser considerados ativos na região".

A entidade adianta que um caso positivo também reportado na terça-feira, respeitante a uma mulher, de 42 anos, na ilha do Faial, saiu da região "à revelia das autoridades", estando "a Autoridade de Saúde Concelhia a desenvolver os procedimentos para o seu acompanhamento no exterior".

Até ao momento, foram detetados no arquipélago 407 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19.

Há atualmente 88 casos positivos ativos, dos quais 68 em São Miguel, 11 na Terceira, um na Graciosa, quatro no Pico, dois no Faial, um em Santa Maria e um na ilha das Flores.

Desde o começo da pandemia morreram 16 pessoas na região com covid-19, todas em São Miguel.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos e mais de 46,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Portugal regista hoje 7.497 novos casos de infeção com o novo coronavírus e mais 59 mortes relacionadas com a covid-19, os valores mais elevados desde o início da pandemia, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).