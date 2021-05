Em comunicado, a autoridade de saúde adianta que foram diagnosticados, nas últimas 24 horas, no concelho de Ponta Delgada 12 novos casos (oito em Santo António, dois nos Fenais da Luz, um nas Capelas e um nos Arrifes) e seis novos casos na Ribeira Grande (três em Rabo de Peixe, dois na Ribeira Seca e um no Pico da Pedra).

No concelho da Lagoa há um novo caso, no Cabouco, e no Nordeste foram diagnosticados dois novos doentes na Salga.

De acordo com a autoridade de saúde açoriana, nas últimas 24 horas foram “realizadas 2.179 análises nos laboratórios de referência da região”.

Um dos novos casos diagnosticado “refere-se a viajante, residente em Rabo de Peixe, com resultado positivo à chegada”, enquanto que “todos os outros são referentes a transmissão comunitária”, lê-se no comunicado.

Na nota é ainda indicado que, “com a recuperação de ambos os elementos da cadeia de transmissão local primária, no concelho da Praia da Vitória, ilha Terceira, dá-se a mesma por extinta”. Outros 26 doentes recuperaram da doença na ilha de São Miguel.

Hoje estão internados cinco doentes, menos um do que na terça-feira, no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada. Nenhum dos doentes internados está na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), refere a autoridade de saúde.

O arquipélago conta agora com 264 casos ativos, sendo 257 em São Miguel, três na Terceira, dois no Pico, um no Faial e um em São Jorge.

Não há atualmente qualquer cadeia de transmissão ativa, tendo-se extinguido 202 até ao presente.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 5.425 casos de covid-19, tendo recuperado da doença 5.006 pessoas e falecido 33.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.487.457 mortos no mundo, resultantes de mais de 167,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.021 pessoas dos 845.840 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.