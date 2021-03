De acordo com o comunicado diário daquela entidade, dos novos casos detetados em São Miguel 13 ocorreram "em contexto de transmissão comunitária" e dois são "referentes a teste de rastreio ao sexto dia, a viajantes, não residentes".

Ainda segundo a Autoridade de Saúde Regional, dos 15 novos casos reportados, número idêntico ao registado na terça-feira, "11 são no concelho de Ponta Delgada (oito em São Pedro, um em São José e dois nos Arrifes), três no Rosário do concelho da Lagoa e um na Vila do Nordeste, concelho com o mesmo nome", adianta a Autoridade de Saúde Regional.

Nas últimas 24 horas, foram registadas seis recuperações, uma nas Ribeiras, concelho das Lajes do Pico, e cinco na ilha de São Miguel (uma no Rosário da Lagoa, uma em São Roque de Ponta Delgada e duas no Pico da Pedra e uma na Conceição, ambas do concelho da Ribeira Grande).

A Autoridade de Saúde dos Açores dá ainda nota que está extinta "a cadeia de transmissão local no Pico", estando agora a ilha sem casos ativos.

Hoje continuam internados quatro doentes em São Miguel, no Hospital do Divino Espírito Santo, e 1.230 pessoas permanecem em vigilância ativa no arquipélago.

Os Açores contam atualmente com 114 casos ativos, 113 dos quais em São Miguel e um na Terceira.

Desde o início da pandemia, nos Açores foram diagnosticados 4.034 casos positivos de covid-19, 3.783 pessoas recuperaram da doença e 29 faleceram.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.671.720 mortos no mundo, resultantes de mais de 120,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.707 pessoas dos 814.897 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.