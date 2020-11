Em São Miguel, 10 dos 11 casos detetados dizem respeito a cadeias de transmissão local. Na maior ilha dos Açores, as autoridades registaram também uma recuperação.

“No contexto da investigação epidemiológica relacionada com um estabelecimento de diversão em Ponta Delgada, foram diagnosticados sete casos positivos na ilha de São Miguel, que se reportam a dois indivíduos do sexo feminino, de 25 e 53 anos, e cinco indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre 20 e 52 anos”, informa a Autoridade de Saúde Regional, em comunicado.

Na maior ilha açoriana foram ainda diagnosticadas três mulheres, entre os 23 e os 60 anos, “no âmbito da investigação epidemiológica de outro caso anteriormente reportado.

A outra infeção pelo novo coronavírus detetada hoje em São Miguel diz respeito a um homem, de 26 anos, residente, que testou positivo à chegada à região.

Também na ilha Terceira a investigação epidemiológica do surto associado a um restaurante na freguesia de São Mateus, em Angra do Heroísmo, revelou que um homem e uma mulher, ambos de 26 anos, têm covid-19.

Há ainda um outro caso de um homem de 72 anos, que, “na sequência de ocorrência de sintomas, foi diagnosticado (…), estando o caso em investigação epidemiológica”.

O caso descoberto em São Jorge é de um homem de 29 anos, não residente, “que apresentou teste de despiste à SARS-CoV-2 negativo à chegada e obteve resultado positivo no teste efetuado após o sexto dia”.

A Autoridade de Saúde Regional destaca, ainda, que foi registada uma recuperação de uma mulher de 30 anos, em São Miguel.

Assim, são agora 242 os recuperados na região, que mantém 149 casos ativos de covid-19, dos quais 117 em São Miguel, 17 na Terceira, seis no Pico, três em São Jorge, três no Faial, e um caso e um nas ilhas de Santa Maria, Graciosa e Flores.

Desde o início do surto, registaram-se 472 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.

Nos Açores, 16 pessoas morreram, todas em São Miguel.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e 250 mil mortos em mais de 49,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.896 pessoas dos 179.324 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.