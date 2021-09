Independentemente da nossa posição relativa em matéria de taxa de vacinação a adesão à vacina contra a COVID-19 é em Portugal, e como de resto já acontecia com outras imunoterapias específicas, excepcional. As referências feitas a tal facto vão variando muito em função da forma como se olha para os números.

Desde logo, o olhar mais frequente é feito para a totalidade da população, o que tem alguma lógica já que a referenciação a tal evocação está, quase sempre, associada ao conceito de “imunidade de grupo”.

Mas, verdadeiramente, se queremos avaliar a adesão à vacinação o denominador deveria ser a população elegível e não a população total. Desde logo ficam de fora cidadãos com contra-indicação para a vacina e todos os que tenham até 11 anos de idade (inclusive). Números redondos, a população elegível será um pouco inferior a 89% da população residente em Portugal (1) o que nos indica que com algum grau de imunidade estaremos seguramente bem instalados no percentil noventa e com a vacinação completa na “alvorada” desse percentil.

De facto teremos, em 5 de setembro de 2021, mais de 86% da população total com alguma imunidade (2) já que não contabilizamos quem já teve a doença nos grupos etários não elegíveis, assim como hipovalorizamos quem perdeu a imunidade. Todavia, atrever-me-ia a dizer que estaremos muito perto dos 90% com boa imunidade e de 98% com alguma imunidade na população elegível o que faz pressupor que no final do mês de setembro apenas 1 a 3% da população elegível não tenha sido vacinada. Tal significará que 86 a 88% da população residente (legal) estará, até ao final do mês, com defesas para, pelo menos, a doença grave.

Com tal realidade não seria urgente redefinir, para efeitos de gestão de risco, as medidas de Saúde Pública a implementar em matéria de prevenção e de mitigação?

Deverão essas medidas ser iguais para vacinados ou não vacinados?

Serão as definições de alto e baixo risco adequadas apenas com base em critérios “externos”?

Apesar de tudo, 1 a 3% da população elegível são cerca de 100.000 a 300.000 pessoas, algumas das quais terão razões respeitáveis para não terem sido vacinadas, o que corresponderá, em valor relativo, a pouca população, mas em valor absoluto ao equivalente a alguns estádios de futebol cheios.

Claro que emerge a perspectiva autoritária (e punitiva) da obrigação e não do dever da vacinação se não na totalidade da população, pelo menos nas situações de maior risco, como são as situações de risco específico como os prestadores de cuidados por exemplo em unidades de saúde ou residências para idosos. Mas rapidamente isso estende-se a muitas outras situações e organizações, sejam elas empresariais ou de outra natureza. Já existem alguns exemplos disso em alguns países.

Mas, não seria preferível identificar esses cidadãos e compreender melhor as razões dessa opção?

Na minha experiência como médico do trabalho também há recusas à vigilância médica periódica e há quem também ache que o melhor caminho é obrigar (tal como na situação anterior, até com abordagens normativas ou legais). Nessa minha experiência, mais de metade das recusas, com esclarecimento especializado, são completamente revertidas.

A vacinação deverá ser um dever ou uma obrigação?

Estaremos a pensar mais na nossa saúde do que na saúde do outro? Numa pandemia isso fará sentido, quando, por exemplo, apenas um dígito (muito) magro de residentes em África estão vacinados?

Haverá alguém mais interessado na sua saúde do que o próprio? Acho que não!

Notas de rodapé