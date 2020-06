A ONU alertou hoje que cerca de 51.000 crianças com menos de cinco anos podem morrer este ano no Médio Oriente e Norte de África se continuarem as perturbações nos serviços essenciais de saúde devido à pandemia de covid-19.

As Nações Unidas destacaram nomeadamente os efeitos na vacinação de rotina. “Os sistemas de saúde registam uma pressão sem precedentes devido à pandemia de covid-19 e, embora não haja muitos casos do novo coronavírus em crianças na região, é claro que o vírus afeta diretamente a sua saúde”, sublinham o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) num comunicado conjunto. Se a perturbação dos serviços de saúde e de nutrição de base continuar, “mais de 51.000 crianças menores de cinco anos podem morrer na região até ao final de 2020″, alerta o texto. Esta “projeção sombria” deve-se nomeadamente ao facto “de muitos profissionais de saúde da linha da frente terem desviado os seus esforços para responder à epidemia” da covid-19. Além disso, “as restrições de movimento e os obstáculos económicos impedem ainda mais o acesso das populações aos cuidados de saúde”, adianta o comunicado. Continuar a ler A UNICEF e a OMS pedem o “recomeço pleno das campanhas de vacinação e dos serviços de nutrição, com medidas de prevenção rigorosas face ao vírus”. A pandemia causou mais de 431.193 mortos e infetou mais de 7,8 milhões de pessoas no mundo desde o aparecimento do coronavírus em dezembro na China, segundo um balanço da agência France Presse. Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram