O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) norte-americano desenvolveu um ‘kit’ de diagnóstico para o novo vírus, identificado pela primeira vez na China no final do ano, e começou a enviar, em 05 de fevereiro, o teste para laboratórios certificados em cada um dos 50 Estados do território norte-americano, de forma a acelerar a deteção local de potenciais casos de infeção.

O ‘kit’ de diagnóstico também foi disponibilizado para outros cerca de 30 países.

Vários laboratórios nos Estados Unidos constataram, no entanto, durante os procedimentos regulares de verificação, que o teste podia produzir resultados inconclusivos, nem positivos e nem negativos.

“Certos Estados obtiveram resultados laboratoriais inconclusivos”, declarou a diretora de departamento de doenças respiratórias do CDC, Nancy Messonnier.

“Pensamos que um dos três reagentes não está a funcionar de forma uniforme”, referiu Nancy Messonnier, concluindo: “É por isso que estamos a trabalhar na reformulação desse reagente”.