Em comunicado, a SJM indica que a doação destina-se a comprar equipamento de proteção e material médico para ajudar nos esforços de prevenção e de combate à doença na província chinesa de Hubei, onde os primeiros casos de infeção foram detetados em Wuhan.

“Desejamos uma rápida recuperação a todas as pessoas e todas as economias afetadas pelo vírus”, disse a presidente do conselho de administração da SJM, Daisy Ho, filha do fundador do grupo Stanley Ho.

De acordo com a mesma nota, a concessionária indicou observar estritamente as medidas de prevenção definidas pelo Governo de Macau, mantendo-se unida com a comunidade na luta para evitar a propagação da doença.

A SJM é a terceira concessionária a fazer uma doação para a província de Hubei.

Em 29 de janeiro, a Melco Resorts, que opera quatro casinos no território, tinha anunciado uma doação de 20 milhões de dólares de Hong Kong (2,34 milhões de euros) para Hubei. Em 02 de fevereiro foi a vez do Galaxy Entertainment Group, com seis casinos, a anunciar também 20 milhões de patacas para a mesma província.